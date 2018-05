O jornalista Fernando Correia, actual colaborador da Sporting TV, passa a integrar a equipa de comunicação do clube a partir de segunda-feira, 28 de Maio, anunciou o Sporting em comunicado.

PUB

Correia, jornalista de 82 anos com um longo percurso na rádio, vai desempenhar as funções de porta-voz do presidente do clube, Bruno de Carvalho, “permitindo assim que o presidente se dedique mais às funções executivas e institucionais”, lê-se no comunicado.

PUB

PUB