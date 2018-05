O lateral direito Cédric Soares assumiu nesta quarta-feira que Portugal é um dos candidatos a vencer o Mundial 2018 de futebol, mas refuta a ideia de que o campeão da Europa seja um dos favoritos na Rússia.

"Acho que não somos favoritos. Temos uma palavra a dizer, vamos lá com todas as nossas ambições, lutar para ganhar todos os jogos (...) e tentar ambicionar algo grande, mas sem nunca dizer que somos favoritos, porque não somos", vincou o jogador do Southampton.

Em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o lateral direito do Southampton completa: "Candidatos somos de certeza, por tudo o que já mostrámos no passado, pela grande qualidade na selecção. Acho que somos grandes candidatos, mas favoritos é palavra forte. Temos ambições e objectivos traçados, mas sabemos das dificuldades".

Na Rússia, Portugal estreia-se no Grupo B, a 15 de Junho, frente à Espanha, em Sochi, joga depois com Marrocos em Moscovo a 20, concluindo esta fase a 25, frente ao Irão, em Saransk. "Temos um grupo bastante difícil, ao contrário do que muitas pessoas pensam, pois desvalorizam um pouco. O nosso objectivo é vencer os nossos jogos para podermos passar à fase seguinte".

Em relação ao grupo que foi campeão da Europa em 2016, o seleccionador Fernando Santos promoveu 10 novidades na convocatória. "É uma realidade, a nossa selecção tem vindo a crescer. O grupo tem cada vez mais opções válidas, de muita qualidade, mas há uma base muito forte que ajuda bastante. Há um bom entendimento entre os jogadores, dentro e fora de campo, e isso pode fazer a diferença", considerou.



