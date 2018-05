O escritor norte-americano Philip Roth morreu aos 85 anos, nesta terça-feira à noite, em Nova Iorque. A notícia foi avançada pelo seu agente literário, Andrew Wylie, que apontou um insuficiência cardíaca como a causa da morte.

PUB

Com mais de duas dezenas de obras publicadas, Roth é o autor de livros como A Mancha Humana, O Complexo de Portnoy ou O Escritor Fantasma. Foi com a obra Pastoral Americana que venceu o prémio Pulitzer de ficção em 1998.

“Desde o início da sua longa e prestigiada carreira, a ficção de Philip Roth tem frequentemente explorado a necessidade humana de demolir, de contestar, de resistir, e de se separar”, foram as palavras do comité Pulitzer na altura em que lhe foi atribuído o prémio.

PUB

Philip Roth começou a ser conhecido no universo literário com Adeus, Columbus (1959), fama que viria a ser cimentada com O Complexo de Portnoy, uma década mais tarde. Muitas das suas obras têm como protagonista o seu alter-ego ficcional, Nathan Zuckerman, e debruçam-se sobre temas como a luxúria, o judaísmo, e questões da cultura norte-americana.

De nome completo Philip Milton Roth, o escritor nasceu em 1933 na cidade norte-americana de Newark, Nova Jérsia.

PUB