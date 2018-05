Uma simples publicação no Twitter foi suficiente para lançar a dúvida. Ao contrário dos desejos da vencedora da edição da Eurovisão e do próprio Governo israelita, não há garantias de que Jerusalém venha a receber a edição de 2019 do festival.

“Estão já à espera da Eurovisão do próximo ano? Nós também! Mas não reservem já os vossos voos, para actualizações oficiais sobre onde e quando é que irá ter lugar sigam os anúncios nos nossos canais oficiais.” Foi desta forma que a conta oficial da Eurovisão na rede social atirou um balde de água fria sobre as aspirações dos que davam Jerusalém como a cidade organizadora do festival.

Quando ainda estava no palco do Altice Arena, onde tinha acabado de se sagrar vencedora, a cantora Netta já prometia: “Para o ano em Jerusalém.” Poucas horas depois, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dava os parabéns pela vitória e fazia o mesmo anúncio.

Porém, o processo não é assim tão simples e está muito dependente das negociações entre as autoridades nacionais e a União Europeia de Radiodifusão (UER), que junta os canais públicos europeus.

Um dos receios constantes da UER em relação à Eurovisão é a politização do festival e, por isso, há várias limitações ao tipo de canções que podem ir a concurso e até às coreografias – são proibidas bandeiras ou símbolos com conotação política. A escolha de Jerusalém – num momento particularmente sensível no conflito israelo-palestiniano por causa da forte repressão israelita dos protestos na Faixa de Gaza, associado à transferência da embaixada norte-americana para Jerusalém – pode encontrar obstáculos por parte dos responsáveis europeus.

A favor de Israel está o precedente de ter sido na cidade disputada que o festival foi organizado nas duas ocasiões em que o país o recebeu (1979 e 1999).

De qualquer forma, é normal que a sede da final da Eurovisão não seja revelada imediatamente. Foi o que aconteceu no caso de Lisboa, cuja confirmação oficial aconteceu apenas a 25 de Julho, mais de dois meses após a vitória de Salvador Sobral em Kiev.

