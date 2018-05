Mark Zuckerberg dá explicações no Parlamento Europeu

O fundador e líder do Facebook, Mark Zuckerberg, está em Bruxelas nesta terça-feira para ser ouvido na conferência dos Presidentes do Parlamento Europeu. Acompanhe a edição em directo (a partir das 17h, hora de Portugal continental).



O presidente do Facebook será questionado sobre os dados de cidadãos europeus que acabaram na posse da consultora política Cambridge Analytica.



A empresa, que declarou falência na sequência do escândalo, teve acesso indevido à informação de 87 milhões de utilizadores, a maioria dos quais dos EUA, mas entre os quais estão também 2,7 milhões de utilizadores da Europa.