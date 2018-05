Após a saída de cem enfermeiros do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, houve algumas alterações na instalação hospitalar: um sector de cirurgia encerrado temporariamente, uma unidade de pediatria transferida para outro piso com menos camas, consultas e tratamentos em risco por falta de profissionais. Apesar de terem saído 103 enfermeiros desde o início do ano – 64 para centros de saúde e 39 por rescisão de contrato –, foram apenas feitas 49 novas contratações, avança o Diário de Notícias (DN) nesta terça-feira.

Os dados consultados pelo DN mostram que existem 6276 profissionais no Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN, entidade que integra o Hospital de Santa Maria e o Hospital Pulido Valente): 1859 enfermeiros e 1521 médicos, 127 deles internos. Na Europa, há um rácio de cinco enfermeiros para cada médico, mas no CHLN o rácio é de 1,2 profissionais de enfermagem para cada médico.

PUB

Mas pode ser menos: “Por exemplo, na consulta de ginecologia há duas enfermeiras para quatro médicos, se alguma falta ou fica doente, o trabalho fica posto em causa”, disse um médico do Hospital de Santa Maria ao DN, denunciando ainda “uma diminuição geral do número de enfermeiros”. Os profissionais ouvidos pelo DN dizem que essa diminuição se reflecte num maior número de horas a trabalhar, mesmo sem o consentimento dos enfermeiros, e no aumento de baixas médicas – mas também nos serviços de saúde prestados aos utentes.

PUB

O encerramento temporário do sector da cirurgia denominado 1B (para permitir dar resposta aos cuidados de enfermagem da área cirúrgica em geral, diz fonte do hospital) fez com que houvesse um corte de 22 camas. Quanto à reestruturação da unidade de nefrologia pediátrica (tratamentos dos rins), o Hospital de Santa Maria garante ao DN que “tem dado resposta às necessidades nesta área e permitiu em simultâneo distribuir os enfermeiros por outros pisos da pediatria, da qual saíram na globalidade 15 enfermeiros”.

Tratamentos adiados

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há duas semanas, o director de Oncologia do Hospital de Santa Maria referia que o serviço não tem capacidade para dar resposta a toda a procura; além da falta de recursos clínicos, Luís Costa apontava também a falta de espaço físico no serviço. Em alguns casos, já houve tratamentos adiados por uma semana, o que Costa considera ser preocupante já que “todos os tratamentos em cancro são urgentes”.

PUB

“É preciso mais pessoas que façam outro tipo de funções para libertar médicos de funções que não são médicas”, concluía. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o número de médicos sem especialidade a trabalhar nos hospitais começou a crescer em 2015 e aumentou 40% em 2016, passando de 534 para 748. O maior aumento, entre 2015 e 2016, aconteceu nos hospitais públicos. Ainda assim, nos privados, trabalhavam 147 médicos indiferenciados em 2016 (mais 37,3% do que no ano anterior).

No sábado passado, algumas centenas de enfermeiros concentraram-se junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, para pedir ao Presidente da República que interceda junto do Governo para que haja investimentos na Saúde, sobretudo na contratação de profissionais. O representante do Movimento Nacional de Enfermeiros, Nuno Alpalhão, justificava à Lusa que “a saúde, em Portugal, tem muita falta de recursos humanos e muitos serviços [que] estão em dotações mínimas, o que mete em perigo a segurança dos doentes”. Marcelo Rebelo de Sousa comprometeu-se a analisar o documento entregue pelos profissionais de saúde e a discuti-lo posteriormente com o Governo.

PUB