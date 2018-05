A Fundação EDP vai disponibilizar dois milhões de euros para apoiar projectos nas áreas social e da saúde, que melhorem o conforto térmico e a situação energética dos mais vulneráveis, e ensinem a poupar na energia.

"Todos os projectos que vamos apoiar em 2018, quer na área da inclusão social, quer na área da saúde, têm como objectivo melhorar o conforto térmico e minimizar a precariedade energética de públicos vulneráveis", disse à agência Lusa o administrador executivo e director-geral da Fundação EDP.

As ajudas vão ser canalizadas através do programa EDP Solidária que, em 14 anos, apoiou quase 400 projectos para mais de um milhão de pessoas.

O objectivo é melhorar a qualidade de vida dos mais vulneráveis, não só alterando as condições térmicas dos edifícios onde se encontram, mas também ensinando a lidar com a energia para conseguir poupar.

O apoio vai dividir-se em um milhão de euros para inclusão social, como combate ao isolamento dos idosos, necessidades especiais, doença mental, intervenção em situações de risco e vulnerabilidade, além de acesso à taxa social e avaliação da possibilidade de reduzir a despesa energética.

A área de saúde receberá também um milhão de euros, para projectos ligados a equipamentos médicos para hospitais e instituições de solidariedade, explicou.

As propostas podem ser apresentadas por hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou por entidades com licença para prestar serviços nesta área, mas também por unidades que lidam com população mais vulnerável, como instituições particulares de solidariedade social (IPSS), juntas de freguesia, Cáritas ou misericórdias, consoante se trate da área da saúde ou da social.

A primeira fase de candidaturas respeita ao programa para inclusão social e decorre até 1 de Junho, enquanto o programa para projectos de saúde terão as candidaturas abertas entre 2 e 20 de Julho.

