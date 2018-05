A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens e apreendeu 1800 quilos de haxixe que estavam acondicionados em 60 fardos, no interior de um bote, ao largo de Tavira, foi anunciado nesta terça-feira.

Em comunicado, a PJ adiantou que os homens foram interceptados na madrugada de segunda-feira, ao largo de Tavira, depois de ter sido feito o transbordo do haxixe a partir de uma lancha semi-rígida, proveniente de Marrocos, para o bote. Durante a operação foram detidos os dois ocupantes do bote, de 36 e 62 anos de idade, e um terceiro homem, de 48 anos de idade, que pilotava a lancha.

Além do haxixe, com o peso total de 1800 quilos, foi apreendido o bote, a lancha "voadora" com dois motores e uma viatura ligeira de passageiros. A operação foi desencadeada com a colaboração da Força Aérea Portuguesa, da Unidade de Controlo Costeiro da GNR e da Polícia Marítima.

Os detidos serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de eventuais medidas de coacção. As duas embarcações encontram-se no cais da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António.

