Concorda com a reforma da justiça a que o Presidente apelou?

O que é preciso é por o sistema judicial a funcionar melhor, é dotá-lo de mais eficácia. As grandes reformas creio que estão em parte feitas. Ele tem de funcionar com maior celeridade e maior eficácia. Mas esse é um entendimento que tem de se fazer no Parlamento.

A Procuradora-Geral da República deve ser substituída?

Como sabe não há nenhuma obrigação de a substituir. É um tema que deve ser ponderado na altura própria com o devido rigor. Pela minha parte devo dizer que não vejo nenhum problema em que ela seja reconduzida no desempenho das suas funções. Hoje na sociedade portuguesa, por diversas razões, instalou-se a ideia de que esta PGR tem desempenhado bem as suas funções e quem tiver de decidir na altura própria terá de levar isso em consideração. Até sob pena de uma qualquer mudança poder, ainda que por razões injustas, criar algum alarmismo social. A ideia de que se está a querer por em causa o que quer que seja em termos de investigação judicial.

E sobre regras anti-corrupção, é preciso ir mais longe?

Já temos uma legislação que permite combater os fenómenos da corrupção. Sou completamente contra soluções que signifiquem a inversão do ônus da prova ou a delação premiada. O que temos é que dotar as instâncias responsáveis pela investigação dos meios necessários.

