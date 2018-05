O crime compensa

Salvato Trigo, que nos finais dos anos 90, quando era director da Escola Superior de jornalismo do Porto, já tinha sido condenado a 10 meses de prisão com pena suspensa por desvio de subsídios do Fundo Social Europeu, foi agora novamente condenado a uma pena de 1 ano e 3 meses de prisão, igualmente com pena suspensa, depois do tribunal ter dado como provado que ele, agora na qualidade de reitor da Universidade Fernando Pessoa [situada no Porto], tinha desviado cerca de três milhões de euros da universidade em benefício próprio e da sua família.

Tanta pena suspensa só me permite concluir que efectivamente o crime compensa. E não é, imaginem, que o próprio juiz disse ainda que o culpado pode requerer a devolução do dinheiro então desviado! Não sei que dizer mas quase que me apetecia, se isso não fosse contra os meus princípios, fazer um apelo generalizado a nível nacional ao desvio de dinheiros para utilização própria. Há momentos em que não consigo compreender a mente de alguns juízes. E fico-me por aqui...

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Católicos não praticantes

Em todos os censos realizados em Portugal a grande maioria da população portuguesa diz-se católica. Mas quem assista a uma missa de espaços a espaços verifica que o número de fiéis é cada vez menor e a média etária aparente é cada vez maior.

De facto, parece que a maioria da população não pratica qualquer religião e se ainda têm algum peso os casamentos religiosos, isso deve-se ao facto de a cerimónia ter um pompa e circunstância que o casamento civil não permite.

Que por exemplo, os casais católicos não cumprem os preceitos da Igreja em matéria sexual prova-se pelo facto de eles não terem mais filhos do que os outros para os quais a contracepção é livre.

A população não acompanha a luta contra as “causas fracturantes” que a Igreja tão ferozmente tem combatido como o aborto, o casamento homossexual e agora a eutanásia. Já alguém viu manifestações populares contra essas causas? Não viu, porque a Igreja tem estatísticas próprias sobre o catolicismo da população e não se atreve a provocar manifestações que seriam fiascos.

Por isso, proponho que nos próximos censos de 2021 em matéria de prática religiosa seja aberto um item para “Católicos não praticantes”. Claro que a igreja se oporá ao esclarecimento da verdade, mas se o Estado quer de facto conhecê-la não tem outro caminho.

Carlos Anjos, Lisboa

Dignificar o futebol

A história recente sobre os acontecimentos do futebol português, os quais repudiamos, perspectiva um cenário nada auspicioso se o Estado mantiver unicamente uma postura de ouvinte. De facto, não se pode pôr em causa as intenções dos adeptos no âmbito desportivo bem como as emoções positivas que o alegado desporto suscita ao invés de uma pequena minoria “falsos adeptos” cujo intuito é implementar o ódio e a insegurança. Um contexto onde os jogadores, os treinadores, os árbitros e os dirigentes não são piores dos de outrora sendo que a diferença está numa sociedade que incentiva o sucesso a todo o custo, esquecendo os valores cívicos e humanos. Efectivamente, é inadmissível que nos últimos tempos se tenha registado o aumento de injúrias e agressões aos agentes da segurança pública, sem que disso se retirassem as ilações devidas para dissuadir a sua prática. E se a moldura penal de tais evidências é já agravada, em regra, as consequências judiciais, quando existem, pautam-se sempre pelo mínimo, o que é o maior incentivo para a repetição de acontecimentos de violência organizada. Em suma, como o adágio popular diz é preciso “separar o trigo do joio” e isso é determinante para dignificar o futebol.

Manuel Vargas, Aljustrel

