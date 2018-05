O vasto currículo académico de Giuseppe Conte, o professor de Direito escolhido pelo Movimento Cinco Estrelas e pela Liga para ser o próximo primeiro-ministro de Itália, começa a levantar dúvidas. Conte diz que tirou uma especialização na Universidade de Nova Iorque. No entanto, a instituição garante não ter qualquer registo dele.

O New York Times publicou nesta segunda-feira um texto a explicar quem é Conte, um académico desconhecido do grande público. Mais ou menos no meio do artigo, surge a informação de que o professor de Direito Privado da Universidade de Florença esteve, entre 2008 e 2012, na Universidade de Nova Iorque onde, de acordo com o que vem escrito no seu currículo, “aperfeiçoou e desenvolveu os seus estudos”.

Ora, o jornal norte-americano ligou para a instituição para saber mais sobre provável futuro primeiro-ministro de Itália. “Uma pessoa com esse nome não aparece em nenhum dos nossos registos nem como aluno nem como membro docente”, respondeu uma porta-voz.

Imediatamente, este pequeno parágrafo no meio do texto do correspondente em Itália do New York Times, saltou para as manchetes dos principais jornais italianos.

O Presidente italiano, Sergio Mattarella, terá a última palavra em relação à escolha do primeiro-ministro e de toda a composição do Governo escolhido por Luigi Di Maio, líder do Cinco Estrelas, e de Matteo Salvini, da Liga.

Mattarella convocou os líderes do Senado e da Câmara dos Deputados e, depois, é esperado que anuncie a sua decisão relativamente à proposta de Governo apresentada pelos dois partidos que alcançaram um acordo de governação depois de quase 80 dias de negociação.

