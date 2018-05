A Coreia do Norte não autorizou a viagem dos jornalistas sul-coreanos convidados a testemunhar o desmantelamento do seu principal complexo de testes nucleares. Os restantes, russos, chineses e americanos já chegaram, a bordo de um avião que partiu de Pequim.

“Esperemos que a Coreia do Norte seja transparente neste processo, como prometeu”, disse Will Ripley, correspondente da CNN em Hong Kong, ao jornal South China Morning Post.

O desmantelamento de Punggye-ri — onde foram feitos seis ensaios nucleares, o mais potente em Setembro do ano passado, e a partir de onde foram testados mísseis balísticos inter-continentais — foi acordado na cimeira histórica entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, no final de Abril.

Posteriormente, Kim marcou a data — o desmantelamento teria lugar entre 23 e 25 de Maio, preparando terreno para a cimeira que marcou com o inquilino da Casa Branca, Donald Trump, e que a acontecer será no dia 12 de Junho, em Singapura.

O líder norte-coreano prometeu também que o desmantelamento seria uma verdadeira cerimónia, com convidados estrangeiros (jornalistas e observadores). Apenas foram convidados os jornalistas e os sul-coreanos não puderam embarcar, um eco da irritação de Kim com o Sul que, depois dos gestos de aproximação e pacificação da península, manteve as manobras militares com os Estados Unidos.

Kim Jong-un chegou a pôr em causa a cimeira com Trump, frisando responsáveis de Pyongyang que falam pelo líder — por exemplo o primeiro vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Kim Kye Gwan — que a Coreia do Norte não tem interesse numa reunião com os EUA se esta se resumir a exigências “unilaterais”.

O canal de comunicação entre Pyongyang e Seul foi fechado e a perante a possibilidade de a grande vitória diplomática que foi o degelo entre o Norte e o Sul da Península Coreana ruir, o Presidente Moon pôs-se a caminho de Washington para se reunir com Trump e salvar a cimeira histórica de Singapura.

A horas do encontro, que terá lugar ao início da noite desta terça-feira em Washington, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, disse estar optimista. Mas deixou avisos a Kim Jong-un. “Os planos para a cimeira prosseguem. Continuamos optimistas, mas deixe-me ser muito claro: nada mudou na política dos EUA. Não foram oferecidas concessões e nenhuma foi feita”.

Trump também falou aos jornalistas antes do encontro, para dizer que está preparado para cancelar ou adiar a cimeira, se as condições não estiverem reunidas para a reunião se realizar. Mas, frisou, mantém-se optimista.

Kim continua por seu lado a cumprir o calendário que traçou. E entre quarta e sexta-feira vai desmantelar Punggye-ri. Vários analistas dizem que se trata apenas de aparato, uma vez que o sítio já está destruído e inutilizado — terá ruído depois da última explosão. Kim Jong-un garante que dois túneis estão intactos e totalmente operacionais.

O que lá se passar será testemunhado por jornalistas da Associated Press, CNN, CBS, Russia Today e de órgãos de comunicação chineses. O South China Morning Post diz não estar claro se os jornalistas sul-coreanos poderão viajar noutra altura.

Não foram convidados especialistas, por exemplo da Agência Internacional de Energia Atómica, que poderiam explicar o desmantelamento e aferir do estado em que as instalações se encontravam.

