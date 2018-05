O Paços de Ferreira assegurou esta terça-feira o regresso de Vítor Oliveira ao comando técnico da equipa de futebol, em substituição de João Henriques, confirmou esta terça-feira o clube despromovido à II Liga em comunicado. "Dia 1 de Julho ele está de volta!", refere a nota publicada na página oficial do Paços na Internet, a acompanhar uma foto de Vítor Oliveira com a legenda "Bem-vindo a casa!".

O Paços de Ferreira não adiantou, por agora, mais pormenores relativamente ao acordo com Vítor Oliveira, de regresso à II Liga e ao clube pacense pelo qual o "rei das subidas", como também é conhecido, alcançou a sua primeira de 10 promoções. Vítor Oliveira, de 64 anos, foi o responsável pela primeira subida do Paços à I Liga, um feito com 27 anos, alcançado em 1990/91, numa época que ficou ainda marcada pelo respectivo título de campeão das Divisão de Honra, como na altura era designada a II Liga.

O acordo agora anunciado pelo Paços segue-se à rescisão com João Henriques, que tinha mais um ano de contrato com o clube nortenho, e à libertação em definitivo de Vítor Oliveira do Portimonense, cujo vínculo apenas terminava em 30 de Junho.

Em 2017/18, o Paços de Ferreira não escapou à despromoção, terminando o campeonato no 17.º e penúltimo lugar, para regressar ao segundo escalão depois de 13 temporadas seguidas na I Liga.

