O Sporting revelou nesta terça-feira o calendário da pré-temporada 2018-19, com o arranque dos trabalhos agendado para o final do mês de Junho, concretamente entre os dias 21 e 25. O primeiro jogo de preparação decorrerá a 29 do mesmo mês, estando já calendarizados mais dois encontros, a 4 e 7 de Julho.

PUB

Está ainda por precisar o dia exacto do regresso ao trabalho, mas é já certo que, depois de uma primeira fase de preparação em Alcochete, os "leões" farão um estágio na Suíça, entre os dias 9 e 17 de Julho. Durante este período, realizarão mais quatro partidas (dias 10, 12, 14 e 16) e, quando voltarem a Lisboa, prepararão o encontro de apresentação aos sócios, a 21 de Julho, em Alvalade.

O habitual Troféu 5 Violinos, já uma tradição na pré-época do clube, disputar-se-á a 28 de Julho e será o último embate antes do regresso oficial à competição, a 11 de Agosto, data da 1.ª jornada do campeonato.

PUB

PUB