A FIFA anunciou esta terça-feira não possuir provas suficientes de doping relacionadas com os jogadores da Rússia que estarão presentes no Mundial de futebol, que se inicia a 14 de Junho.

PUB

A posição foi tomada após o organismo mundial de futebol receber informações da Agência Mundial Antidopagem (AMA), amostras do laboratório de Moscovo e informação do antigo director do laboratório, Grigory Rodchenkov.

Na semana passada, a Rússia apresentou a sua lista provisória de 28 jogadores, mais sete suplentes, para o Mundial que começa em Moscovo em meados do próximo mês e decorre até 15 de Julho.

PUB

"As provas disponíveis são insuficientes para configurar uma violação das regras antidoping. A FIFA informou dessas conclusões a AMA, que por sua vez concorda e encerra o processo", refere o organismo, que não adianta informação sobre as investigações a jogadores que não vão ao Mundial.

PUB