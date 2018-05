O ciclista britânico Adam Yates (Mitchleton-Scott) manteve esta terça-feira a liderança da Volta a Itália, após o contra-relógio de 34,2 quilometros da 16.ª etapa, ganho pelo australiano Rohan Dennis (BMC).

No final da ligação entre Trento e Rovereto, Dennis foi o mais rápido, gastando 40 minutos, menos 14 segundos do que o alemão Tony Martin (Katusha-Alpecin) e 22 do que o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), vencedor do Giro em 2017.

Na geral, Yates manteve a liderança, agora com 56 segundos de avanço sobre Dumoulin e 3m11s sobre o italiano Domenico Pozzovivo (Bahrein Merida).

Na quarta-feira, disputa-se a 17.ª etapa, entre Riva del Garda e Iseo, num percurso de 155 quilómetros.

