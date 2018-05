O treinador chileno Manuel Pellegrini vai treinar o West Ham até Junho de 2021, anunciou esta terça-feira o clube da Liga inglesa de futebol. O chileno, de 64 anos, sucede a David Moyes no comando técnico da equipa que contava com João Mário, por empréstimo do Inter Milão, e Domingos Quina.

Pellegrini comandava os chineses do Hibei China Fortune, depois de ter orientado o Manchester City, entre 2013 e 2016, tendo conquistado uma Premier League e duas Taças da Liga inglesa. Antes, o técnico passou por Villarreal, Real Madrid e Málaga na Liga espanhola, após passagem por clubes chilenos, equatorianos e argentinos.

O West Ham decidiu não renovar o contrato de David Moyes, que chegou ao clube em Novembro de 2017, apesar de ter conseguido a manutenção no principal escalão inglês, com a 13.ª posição.

