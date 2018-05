O primeiro dia do resto da vida do Sporting foi, como se previa, agitado. Se ainda não houve notícias sobre eventuais rescisões unilaterais de contrato por parte dos jogadores do plantel, Jorge Jesus foi dado como próximo de um clube da Arábia Saudita, os órgãos sociais do clube estiveram reunidos em Alvalade, Bruno de Carvalho incluído, e um comunicado da direcção suspendeu o apoio à Juventude Leonina, enquanto anunciava medidas para reforçar a segurança em Alcochete. Em resumo, um dia com poucas certezas e muitas dúvidas no ar.

Ao final da tarde, houve reunião dos órgãos sociais do clube, que tinha sido convocada por Jaime Marta Soares, o presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG), e na qual esteve mesmo Bruno de Carvalho. A reunião durou quase quatro horas e a única coisa que saiu dela foi que ficou agendada um novo encontro. “Foi uma reunião de reflexão e serenidade, apresentámos os nossos pontos de vista e as nossas propostas bem fundamentadas e ouvimos o que a direcção tinha para dizer. Perante não termos tomado uma decisão, deixámos agendada uma reunião para quinta-feira à mesma hora”, limitou-se a dizer Marta Soares.

Ficou, assim, tudo em aberto quanto ao futuro imediato dos órgãos sociais, que ainda estão em funções, sendo que tanto a MAG como o Conselho Fiscal e Disciplinar estão demissionários e em funções até à próxima AG. Segundo avançava o Expresso na sua edição online, já estaria a correr um documento com o objectivo de recolher assinaturas para a convocação de uma AG de destituição da actual direcção — segundo os estatutos, são precisas as assinaturas de sócios que tenham o mínimo de mil votos.

Da parte da direcção, foi um dia com dois comunicados. No primeiro, foi anunciada a suspensão dos “benefícios protocolados” com a Juventude Leonina, a principal claque do clube, revelando-se que já foi aceite um pedido de audiência com o primeiro-ministro, António Costa. Pouco depois, num segundo comunicado, foi anunciado o reforço das medidas de segurança da academia de Alcochete, alvo de um ataque há uma semana.

Se a nível das cúpulas, fica tudo adiado para quinta-feira, no que diz respeito ao futebol também está tudo indefinido, até porque os “leões” precisam de um novo responsável pelo futebol, dado o envolvimento de André Geraldes na operação “Cashball”. O dia de ontem reforçou a possível saída de Jorge Jesus para o futebol saudita, para o Al-Hilal — um jornal do país dava conta de um negócio bem encaminhado entre o clube e o técnico, com um salário anual de seis milhões de euros. Em relação às possíveis rescisões de contrato de alguns jogadores, o PÚBLICO contactou vários empresários que representam jogadores do plantel “leonino” e, entre os que atenderam telefonemas ou responderam a mensagens (muitos não o fizeram), nenhum admitiu que a rescisão unilateral fosse um cenário.

Depois da final da Taça, houve jogadores que foram imediatamente de férias. Seydou Doumbia foi o primeiro a partir, seguindo-se o médio croata Misic. Depois, foram Sebastian Coates e Bryan Ruiz a aparecerem no Aeroporto de Lisboa e foi o central uruguaio o único a soltar duas palavras sobre a possibilidade de abandonar o clube de Alvalade. “Tenho contrato”, limitou-se a dizer.

Numa semana em que pouco ou nada se ouviu dos jogadores do Sporting, foram dois dos mais jovens elementos do plantel a fazerem publicações nas redes sociais. João Palhinha e Rafael Leão recorreram ao Instagram para partilharem mensagens de frustração pelo final da época “leonina”. “No meio de tanta tristeza existe presente uma alegria, a de ver adeptos que […] continuam a puxar por nós depois de uma época bastante desgastante”, escreveu o médio. Quanto ao avançado, falou de uma “época muito dura, complicada, frustrante e psicologicamente desgastante”, mas disse estar “ready for more” (“pronto para mais”).

