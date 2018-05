O avançado português Cristiano Ronaldo manifestou-se nesta terça-feira solidário com os futebolistas e com o treinador do Sporting, em declarações à RTP, durante o dia aberto do Real Madrid de antevisão da final da Liga dos Campeões.

"É uma situação aborrecida, eu tento sempre ficar do lado dos jogadores e do treinador, porque tenho a mesma profissão do que eles e estou 100% com eles, sempre", afirmou Ronaldo. O antigo futebolista dos "leões" reiterou o apoio aos companheiros e ao técnico Jorge Jesus, escusando-se a dar opiniões aos jogadores. "Não sou, obviamente, a pessoa mais adequada para dar conselhos, cada um toma as suas decisões e há que respeitá-las", rematou.

Em 15 de Maio, antes daquele que seria o primeiro treino para a final da Taça de Portugal, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na academia do clube, por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes, que ficaram em prisão preventiva, após interrogatório judicial no Tribunal do Barreiro.

Real Madrid e Liverpool defrontam-se na final da Champions no sábado, em Kiev, a partir das 19h45 (horas em Lisboa).

