Pela sexta época consecutiva, o Benfica sagrou-se campeão nacional de hóquei em patins feminino. O título foi garantido nesta terça-feira, graças a um triunfo por 4-1 sobre o CACO, no pavilhão da Luz, na 11.ª jornada da fase final da competição.

Foi um percurso imaculado até à renovação do título. Primeiro na zona sul, com 14 vitórias em 14 jogos, e depois na fase final, com 11 triunfos nos 11 encontros disputados até à data - faltam três para fechar a competição.

Nesta terça-feira, as "águias" receberam a formação do Campo de Ourique e venceram com dois golos de Rita Lopes, um de Inês Vieira e um de Marlene Sousa, sendo que para o CACO marcou Sara Fernandes.

O Benfica não perde em casa há cinco anos e, depois de ter perdido a Liga Europeia na final, tem como próximo objectivo renovar a conquista da Taça de Portugal.

