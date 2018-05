O Sporting anunciou nesta terça-feira o regresso de Augusto Inácio ao clube, desta vez para ocupar o cargo de director do futebol, até agora desempenhado por André Geraldes. Bruno de Carvalho, presidente dos "leões", deixará de frequentar o banco de suplentes durante os jogos.

PUB

"A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Augusto Inácio para que este assuma, de imediato, o cargo de Director Geral do Futebol. Augusto Inácio ficará com a responsabilidade da gestão plena do Futebol Profissional do Sporting Clube de Portugal, reportando ao Conselho de Administração da SAD", informou o clube em comunicado.

Augusto Inácio já fez parte da estrutura do Sporting com Bruno de Carvalho ao leme, inicialmente ligado à gestão da equipa de futebol e mais tarde exercendo as funções de responsável pelas relações internacionais. Depois da saída do clube, treinou o Moreirense e levou a equipa à conquista do maior troféu do seu historial, a Taça da Liga de 2017. Agora está de volta, para render André Geraldes, arguido no processo Cashball.

PUB

"Estou à vontade para falar do André Geraldes. Acho que é um grande ser humano e um homem muito competente. Não acredito em nada do que se tem passado e posso adiantar em primeira mão que, quando ele estiver livre desta situação, vou incorporá-lo na minha estrutura. É um homem muito válido para o Sporting", garantiu Augusto Inácio, em declarações à Sporting TV.

Esta mudança na estrutura dos "leões" comporta uma outra alteração, também anunciada nesta terça-feira: "Por decisão do próprio, o Presidente do Conselho de Administração da SAD e do Clube deixará de estar presente no banco de suplentes no jogos da equipa de Futebol Profissional, exercendo as suas funções institucionais".





PUB