A Orquestra Barroca Casa da Música vai actuar em Pequim nos próximos dias 14 e 15 de Junho para celebrar o Dia de Portugal, a convite da Embaixada portuguesa na China.

Este agrupamento residente da Casa da Música vai levar à China um programa em que estarão em destaque compositores e solistas portugueses, interpretando obras de Francisco António de Almeida, Carlos Seixas e Pedro Jorge Avondano, com os solistas Eduarda Melo (soprano) e Fernando Miguel Jalôto (cravo).

A direcção dos concertos estará a cargo do maestro italiano Federico Guglielmo, que será também solista em violino. No programa, constam também peças do inglês William Corbett, do espanhol Giacomo Fraco e do italiano David Perez, que foi mestre-capela na corte de D. José I, em Lisboa.

A escolha da Orquestra Barroca Casa da Música e da música barroca para assinalar as comemorações do Dia de Portugal em Pequim são justificadas, no comunicado divulgado pela instituição, pelo interesse que os chineses nutrem por este período e por esta estética musical ocidental, desde que o imperador Kangxi (século XVII) a conheceu por via do contacto com o jesuíta português Tomás Pereira (1645-1708), que além de músico foi também astrónomo e geógrafo.

Tomás Pereira – que adoptou um nome chinês, Xu Risheng, significando "Sol que nasce aos poucos" – foi professor e conselheiro do imperador. E acabou por morrer neste país, não sem antes ter construído um órgão e um carrilhão que foram instalados numa igreja de Pequim.

