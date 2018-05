O artista plástico norte-americano Robert Indiana morreu aos 89 anos na sua casa em Vinalhaven, no estado do Maine dos Estados Unidos. A sua fama mundial está para sempre associada às esculturas com a palavra LOVE, "amor" em inglês, organizada num quadrado – uma obra que viajaria pelo mundo e se multiplicaria, inspirando também versões alternativas numa cultura popular sempre apta à cópia e à reprodução. A notícia foi confirmada pelo seu advogado e avançada pelo New York Times na madrugada desta terça-feira, mas o artista morreu no sábado.

PUB

Quatro maiúsculas, um L, um O inclinado, um V e um E, remontam à década de 1960 e tornaram-se simultaneamente uma escultura imediatamente reconhecível e, segundo o próprio artista, na “obra mais plagiada do século XX”, como recorda o diário norte-americano. Não havia um formato único nem um suporte de eleição – Robert Indiana, nascido Robert Clark mas rebaptizado com o nome do estado americano onde nasceu, criou muitas peças com base nesse LOVE gritante e de natureza e apelo universal. De Barack Obama a Israel, o seu LOVE serviu vários fins.

Em 2007, por exemplo, espalharam-se por Lisboa, no final do ano, 14 obras entre as quais as monumentais LOVE, a pesar entre duas e cinco toneladas, como assinalou na altura o PÚBLICO, com o crítico de arte Alexandre Melo a lembrar que esta composição é “uma imagem que marcou fortemente toda uma época e uma geração”. Numa perspectiva mais ampla, sobre toda a sua obra, “os trabalhos de Robert Indiana são um eloquente exemplo do tipo de relações profundas que unem a arte popular à civilização americana”, comentava ainda Alexandre Melo.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A peça LOVE nasceu de uma encomenda do Museum of Modern Art (MoMA) para um simples postal de Natal, mas ganhou vida própria depois dessa origem singela em 1965 e anos depois, em 1973, era mesmo um selo oficial dos correios norte-americanos. De permeio, tornava-se um ícone tanto da arte pop quanto da própria América e do contexto dos anos 1960 e 70. Em 1977, traduzida em hebraico, ia morar numa versão em aço para o jardim do Museu de Israel, em Jerusalém. Em 2008, na campanha do senador democrata Barack Obama à presidência dos EUA, Indiana criou uma versão de LOVE, mas com o lema da campanha do político – HOPE – para angariar fundos para a corrida, tornando-se uma escultura que também seria reproduzida um punhado de vezes.

Nascido em 1928, Robert Indiana começou a sua expressão artística na pintura, mas acabaria por ser um artista que abarcou vários suportes, da escultura pública ao design de produção e cenários para teatro e ópera.

PUB

Estudou no Art Institute of Chicago, na Skowhegan School of Painting and Sculpture, no Maine, e viaja mesmo até ao Reino Unido para estudar na Edinburgh College of Art e na Universidade de Londres – finda essa viagem, vai morar para Nova Iorque, onde era vizinho de Jasper Jones, Ellsworth Kelly e James Rosenquist. Os seus estúdios em Manhattan eram espaços onde os artistas experimentavam e iam apurando as suas linguagens. Da pintura figurativa ou inspirada na natureza passava à abstracção e à escultura, que como muitos dos seus correligionários e contemporâneos tinha uma forte influência do quotidiano e dos objectos da paisagem comercial americana – no seu caso usa ícones de sinalização como as setas, imagens latejantes como as luzes das máquinas de flippers, números e palavras que se tornam séries de pintura e escultura. Uma das suas obras, The Black Diamond American Dream Nº2 (1962), um óleo, integra a Colecção Berardo, adquirida em 1993. American Dream é uma das suas séries mais reconhecidas.

PUB