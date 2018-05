Um "criativo irreverente" cuja morte deixa a cultura portuguesa "muitíssimo mais pobre". É assim que Marcelo Rebelo de Sousa recorda Júlio Pomar. O artista plástico morreu esta terça-feira, aos 92 anos, em Lisboa.

O chefe de Estado descreveu Júlio Pomar como "um inovador e criativo irreverente, profundamente rebelde", que "esteve sempre à frente do seu tempo" e "marcou boa parte do século XX, marcou a transição para o século XXI" em Portugal, "mantendo-se sempre jovem".

PUB

"Nós devemos a Júlio Pomar a abertura de Portugal ao mundo e a entrada do mundo em Portugal, desde logo, durante a ditadura, não apenas como pintor, não apenas como desenhador, mas como grande personalidade da cultura", afirmou.

PUB

Interrogado sobre qual a melhor homenagem que o país lhe pode prestar, o Presidente da República respondeu: "Eu tenho a certeza de que o Governo português não deixará de propor o luto nacional correspondente".

"Mas, para além disso, certamente que o Governo português irá meditar numa forma de o homenagear tal como ele gostaria, de uma forma não clássica, não conservadora, não tradicional. Mas progressista e virada para o futuro", acrescentou.

"Empenhado no combate à ditadura"

Também Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, reagiu à morte de Júlio Pomar, considerando-a uma "imensa perda" para a cultura portuguesa, caracterizando-o como "um artista maior no Portugal contemporâneo" que deve inspirar as jovens gerações. Na sua mensagem, Ferro Rodrigues salienta que foi com "muita tristeza" que tomou conhecimento da morte de Júlio Pomar.

"Foi um artista maior no Portugal contemporâneo. Um artista profundamente envolvido com o seu tempo e com o seu país", defendeu o presidente da Assembleia da República. Para Ferro Rodrigues, ao longo da sua vida, Júlio Pomar caracterizou-se também como um cidadão "empenhado no combate à ditadura e na causa da democracia".

"Um artista multifacetado que sabia inspirar o grande público e também por isso deve servir de inspiração às novas gerações. Sem dúvida uma imensa perda para a Cultura Portuguesa", sublinhou na sua mensagem o presidente da Assembleia da República.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Camões, Bocage, Almada e Pessoa no metro? Foi Júlio Pomar

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa "lamenta profundamente o desaparecimento do pintor Júlio Pomar", recordando o percurso de vida do artista plástico.

A autarquia lembra, entre outras coisas, que Júlio Pomar, "nome maior da pintura modernista", é o autor das pinturas da estação de metro do Alto dos Moinhos, "onde juntou Camões, Bocage, Almada e Pessoa".

PUB