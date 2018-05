Processos mais simples, financiamento mais regular e transparente, e uma política de contratação coordenada que valorize os investigadores. Estas são as principais exigências apresentadas ao Governo por altos representantes da comunidade científica em Portugal num manifesto publicado online nesta terça-feira. “A situação actual está a impedir os investigadores de planearem a sua actividade, levando uns a saírem de Portugal e castrando o potencial dos que ficam, diminuindo assim de forma irreversível a nossa competitividade”, lê-se na parte introdutória do documento.

PUB

Os cientistas consideram fundamental existir um “financiamento consistente e transparente”, com pelo menos um concurso anual de projectos para todas as áreas científicas; pedem ainda um “simplex” para a ciência que simplifique as plataformas e regulamentos. António Costa Pinto, investigador que preside ao conselho de escola do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e um dos proponentes do manifesto, explica ao PÚBLICO que por vezes o simples processo de comprar um reagente ou adquirir livros “bloqueia ou adia a realização destes projectos, não só nacionais, mas também internacionais”. Tanto nos concursos como nas contratações, “a irregularidade abunda”, argumenta.

No manifesto, é ainda pedida uma “política de contratação regular e coordenada, baseada no mérito e respeitando investigadores e instituições”. Esta contratação regular é necessária para “valorizar os seus melhores cientistas e atrair os melhores do estrangeiro, incluindo portugueses que foram para o estrangeiro”.

PUB

Foto O investigador António Costa Pinto NUNO FERREIRA SANTOS

António Costa Pinto refere que a capacidade da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e do Ministério da Ciência “para lidar com estes problemas é fraca”, mas ressalva que não se trata de “má vontade” dessas entidades, que “têm mostrado voluntarismo no desenvolvimento da ciência”.

Os investigadores alertam o Governo para os “graves problemas existentes” no sector, exigindo uma avaliação transparente e uma aposta “numa estrutura dinâmica, ágil, que valorize e respeite o mérito e autonomia das instituições e dos indivíduos”.

Outros manifestos, os mesmos desafios

O manifesto está publicado online e pode ser subscrito por qualquer cidadão. Em 2011, tinha sido publicado um outro manifesto, que reuniu mais de 2000 subscrições. António Costa Pinto considera que o país estava assolado pela austeridade na altura e quase nada mudou. Antes, José Mariano Gago apresentou um Manifesto para a Ciência em Portugal, no ano de 1990; o professor universitário viria a assumir a tutela da Ciência e do Ensino Superior em 1995, nos governos de António Guterres, e depois em 2005, nos executivos de José Sócrates.

Entre as três dezenas de proponentes do documento mais recente, de diferentes áreas científicas e de diferentes regiões do país, encontram-se nomes como Pedro Magalhães, Elvira Fortunato, Marta Moita, Mónica Bettencourt-Dias, Luís de Sousa, Marina Costa Lobo, Orfeu Bertolami, ou Margarida Amaral. O manifesto, que pede com urgência que seja traçado “um rumo de médio e longo prazo para a ciência em Portugal”, conta já com dezenas de subscritores.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No manifesto, é referido que Portugal tem uma massa crítica considerável, “capaz de elevar o país ao mais alto nível no mapa internacional”. Mas, dizem, o panorama nacional “apresenta desafios estruturais, que originam grande incerteza, desgaste e frustração”.

É então lançado o apelo ao Governo e à Assembleia da República para que ajude a comunidade científica a “ultrapassar estes estrangulamentos”, permitindo que o país avance “através da ciência, da tecnologia e da inovação”, não descurando a garantia de estabilidade e respeito.

No final do documento, é listada uma série de propostas: os concursos de bolsas e contratação devem ser regulares, os formulários devem ser simples, os concursos de projectos anuais devem ser abertos sempre na mesma data, com resultados divulgados de uma só vez, e deve ser evitada a não-elegibilidade de candidatura por questões processuais.

PUB