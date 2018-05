A audiência de Mark Zuckerberg no Parlamento Europeu, agendada para esta terça-feira, será transmitida em directo na Internet. O presidente do Facebook acabou por aceitar que a sessão com os eurodeputados fosse pública, quando inicialmente estava previsto que decorresse à porta fechada.

O anúncio foi feito, no Twitter, pelo presidente do Parlamento Europeu, o italiano Antonio Tajani: “Discuti pessoalmente com o presidente do Facebook, o sr. Zuckerberg, a possibilidade de transmitir na Web o encontro com ele. Estou contente por anunciar que ele aceitou este novo pedido. Boas notícias para os cidadãos da UE. Agradeço-lhe o respeito mostrado pelo PE.”

A sessão decorre esta terça-feira, entre as 18h15 e as 19h30 de Bruxelas (menos uma hora em Lisboa). À hora de publicação deste artigo, a página que lista os eventos do Parlamento Europeu que são transmitidos online ainda não refere o encontro com Zuckerberg.

O presidente do Facebook será questionado sobre os dados de cidadãos europeus que acabaram na posse da consultora política Cambridge Analytica. A empresa, que entretanto declarou falência na sequência do escândalo, teve acesso indevido à informação de 87 milhões de utilizadores, a maioria dos quais dos EUA, mas entre os quais estão também 2,7 milhões de utilizadores da Europa. O Reino Unido é o país europeu com mais utilizadores expostos (um pouco mais de um milhão). Em Portugal, o Facebook registou 63 mil casos.

As duas audiências de Zuckerberg no Congresso americano – uma no Senado e outra na Câmara dos Representantes – também foram transmitidas em directo na Internet. Naqueles casos, porém, as sessões demoraram várias horas. O executivo evitou então muitas das perguntas que lhe foram feitas, dizendo aos congressistas que iria dar instruções à sua equipa para fornecer as respostas por escrito.

O presidente do Facebook será ouvido no Parlamento Europeu na mesma semana em que entra em vigor o Regulamento Geral para a Protecção de Dados, que aperta as regras a que as empresas estão obrigadas para armazenar e processar informação dos utilizadores.

