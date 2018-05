Seguros de vida

PUB

Os seguros de vida são dos produtos financeiros mais antigos, protegendo, actualmente, milhões de pessoas do risco de falecer, através de benefícios concedidos a terceiros, por morte ou do risco de viver mais anos do que o esperado, sob a forma de anuidades. Os prémios pagos excedem os 5% do PIB, nos principais países europeus. Os serviços das seguradoras têm vindo a evoluir, ao longo dos anos, providenciando conselhos importantes relativamente a questões de saúde ou obrigando à realização de check-ups médicos. Os governos tendem a discriminar positivamente estes produtos financeiros, concedendo incentivos à sua compra.

Em Portugal, os seguros de vida ainda representam uma pequena percentagem do aforro dos portugueses. Dados os baixos níveis de poupança nacionais, seria interessante o Governo começar a promover produtos financeiros desta natureza, essenciais não só para o país, mas também para o futuro dos cidadãos, deixando-os menos vulneráveis aos riscos de cortes nas pensões.

PUB

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Católicos não praticantes

Em todos os censos realizados em Portugal a grande maioria da população portuguesa diz-se católica. Mas quem assista a uma missa de espaços a espaços verifica que o número de fiéis é cada vez menor e a média etária aparente é cada vez maior.

De facto, parece que a maioria da população não pratica qualquer religião e se ainda têm algum peso os casamentos religiosos, isso deve-se ao facto de a cerimónia ter uma pompa e circunstância que o casamento civil não permite. Que, por exemplo, os casais católicos não cumprem os preceitos da Igreja em matéria sexual prova-se pelo facto de eles não terem mais filhos do que os outros para os quais a contracepção é livre.

A população não acompanha a luta da Igreja contra as “causas fracturantes” que esta tão ferozmente tem combatido como o aborto, o casamento homossexual e agora a eutanásia. Já alguém viu manifestações populares contra essas causas? Não viu, porque a Igreja tem estatísticas próprias sobre o catolicismo da população e não se atreve a provocar manifestações que seriam fiascos.

Por isso, proponho que nos próximos censos de 2021, em matéria de prática religiosa, seja aberto um item para “Católicos não praticantes”. Claro que a Igreja se oporá ao esclarecimento da verdade, mas se o Estado quer de facto conhecê-la não tem outro caminho.

Carlos Anjos, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Sporting arde em lume verde

Enquanto nasceram mais 198 bebés em Portugal nos últimos quatro meses, o presidente do Sporting disse: “Eu tenho a certeza que o André [Geraldes] nada fez e que vocês [os jornalistas] são os criminosos.” Enquanto o Sporting arde em lume verde, José Maria Ricciardi considera que Bruno de Carvalho deve “ser internado numa instituição psiquiátrica”. O leão de Alvalade está ferido. Espero que esses bebés sejam os futuros reis da fraternidade e não reis da selva da violência no futebol.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PUB