Nicolás Maduro foi reeleito Presidente da Venezuela nas presidenciais deste domingo, ainda que a oposição ao seu Governo rejeite a legitimidade da votação e alegue que existam centenas de irregularidades em todo o processo eleitoral. A oposição tinha apelado ao boicote às urnas, mas tal não foi suficiente para impedir que Maduro conseguisse renovar o mandato presidencial de seis anos.

Os membros do Governo disseram que o sufrágio tinha sido “livre e justo”, mas a oposição não concordou. “Não reconhecemos este processo eleitoral como válido. Temos de ter novas eleições na Venezuela”, disse o ex-chavista Henri Fálcon, crítico do actual Governo venezuelano e candidato a líder do país, assolado por uma grave crise económica e social. Outro candidato presidencial, o pastor evangélico Javier Bertucci (que já tinha acusado o Governo de manipular os eleitores), pediu novo sufrágio.

Segundo a Reuters, também houve críticas por parte da comunidade internacional: os Estados Unidos consideraram a votação uma “farsa” e ameaçaram o país com sanções no sector petrolífero; a União Europeia alertou que as circunstâncias em que decorria a eleição eram injustas; o Presidente chileno, Sebastián Piñera, não reconheceu as eleições, dizendo que não cumprem “os critérios mínimos de uma democracia”; o Governo do Panamá adoptou uma postura semelhante e também não reconheceu a legitimidade do sufrágio.

No discurso de vitória das eleições antecipadas, Nicolás Maduro foi conciso: “Subestimaram-me”, disse.

Com mais de 90% dos votos contados, Nicolás Maduro tinha 67,7% dos votos a seu favor; já o rival Falcón tinha 21,9%. A abstenção, diz a Reuters citando a comissão de eleições, terá rondado os 53% — mas a oposição diz que este valor não é real e que só 30% dos venezuelanos terão votado.

