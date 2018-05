O Movimento 5 Estrelas e a Liga propuseram ao Presidente Sergio Mattarella o nome de Giuseppe Conte para ocupar o cargo de primeiro-ministro do novo Governo italiano.

Nesta segunda-feira, Luigi Di Maio, líder do partido anti-sistema Movimento 5 Estrelas, e Matteo Salvini, da Liga, de extrema-direita, deslocaram-se ao Quirinale para uma audiência com Mattarella para apresentarem não só o contrato de Governo estabelecido entre ambos mas também a sua proposta para primeiro-ministro. A decisão cabe agora ao Presidente.

Nas suas declarações formais aos jornalistas à saída da reunião nenhum dos dois líderes partidários revelou o nome proposto. Mas, depois, Di Maio acabou por confirmar aquilo que já tinha sido noticiado pelos jornais italianos nas últimas horas: o nome escolhido é o professor de Direito, relativamente desconhecido do público, Giuseppe Conte.

“Acredito que hoje podemos dizer que estamos perante um momento histórico: indicámos ao Presidente da República o nome que pode cumprir o contrato de Governo”, disse o líder do 5 Estrelas à saída da curta reunião com Mattarella. “Obviamente o nosso objectivo era e é melhorar a vida dos italianos e nestes 80 dias [de negociação] impusemos um método: primeiro discutimos tópicos e depois nomes”. “Finalmente nasceu a terceira República”, atirou Di Maio.

“Giuseppe Conte será o primeiro-ministro de um Governo político, indicado por duas forças políticas, composto por figuras políticas, e, especialmente, com o apoio de duas forças políticas eleitas”, afirmou Di Maio, já no exterior do Quirinale, confirmando o nome proposto.

Depois de Di Maio foi a vez de Salvini encontrar-se com o Presidente. No final da audiência, o líder da Liga apontou à recuperação económica de Itália: “Indicámos o nome ao Presidente e fomos muito claros relativamente à equipa e projecto. Estamos ansiosos por começar a recuperar a economia do país”, disse, acrescentando que o novo Governo colocará no topo das prioridades o “interesse nacional respeitando tudo e todos”.

Mattarella terá agora de aprovar toda a composição do Governo proposto. Di Maio e Salvini tinham já descartado a possibilidade de liderarem o Governo. No entanto, de acordo como foi sendo noticiado, é esperado que o líder do 5 Estrelas venha a liderar o Ministério do Trabalho e o da Liga o Ministério do Interior.

Salvini, se receber a pasta do Interior, ficará a cargo das políticas de imigração, um dos pontos-chave do seu programa eleitoral e também do contrato de Governo assinado com Di Maio. O acordo fala da expulsão de 500 mil imigrantes em situação irregular.

