Entram quatro vultos vestidos de negro e com máscaras venezianas, simples, a tapar-lhes os rostos. Viram-se de costas e exclamam: “O rei morreu! Viva o rei!” O local é o Palácio dos Aciprestes, que pertence à Fundação Marquês de Pombal, em Linda-a-Velha, e o convite é para jantar e assistir a oito quadros cénicos.

Os actores Carlos Paiva, Carolina Dominguez, José Coelho e Paula Manso, sempre de rostos cobertos, servem o jantar, pensado e confeccionado por Fátima Morais, a mentora do projecto A Ceia do Marquês.

Este é um jantar com pratos simples e conhecidos de todos, mas com nomes que dizem respeito à história do Marquês de Pombal. Por exemplo, o cesto do pão, com pães simples e de sementes, chama-se “o pão do exílio”; as bolas que remetem para Trás-os-Montes são receitas de Fátima Morais – uma de alheira e outra vegetariana –, o prato principal é um bacalhau no forno a que foi dado o nome de “bacalhau à Marquês”, e o prato vegetariano, um caril, chama-se “tofu à moda de Daun”, o apelido da segunda mulher de Sebastião José de Carvalho e Melo, a austríaca Leonor de Daun.

Além das entradas e do prato principal, há duas sobremesas – uma mousse de lima, “a mousse da condessinha”, e um pudim, o “pombalino” –; as bebidas são água, vinho, sumo natural de ananás, “com ingrediente especial”, que o faz mudar de cor para verde, e, no final da refeição, o “café da cafeteira do paço”. Fátima Morais pensou em tudo ao pormenor, numa homenagem à sua infância e à sua mãe. “Venho de uma família grande e a minha mãe cozinhava para muitos.” Por exemplo, os panos que tapam o jarro da água ou decoram o gargalo da garrafa do vinho são de linho, do enxoval da mãe, e têm um ponto de crochet dourado feito por Fátima. “Eu odeio fazer crochet, mas foi a minha mãe que me ensinou.”

O espaço onde nos encontramos poderia ser um qualquer salão num palácio setecentista, após o terramoto que abalou o país, depois da morte do rei D. José. A escadaria de pedra, a enorme lareira e o piano de cauda marcam o cenário onde se desenrola toda a acção. O que aconteceu ao marquês depois da morte do rei? Vamos sabendo pela voz das criadas; pela do reitor e bispo de Coimbra D. Francisco de Lemos de Faria Pereira Coutinho; pela da mulher e uma das filhas, Maria Francisca, queixosas da forma como a corte trata o marquês, que “acumulou inimigos na mesma proporção que acumulou riqueza”, diz uma delas; e pela voz do próprio marquês, que se exila em Pombal e se sente injustiçado, sem nunca perder a pose e o orgulho de tudo quanto fez.

Cena a cena, intercaladas por tempos mortos, ideais para ir comendo e convivendo com quem se sentou na mesma mesa – estas comportam até dez pessoas –, vamos conhecendo os últimos anos de Sebastião José de Carvalho e Melo, assim como todas as reformas que fez. “Uma reflexão sobre a transitoriedade caprichosa da glória”, diz o programa, que é também a ementa.

A ideia é “casar a gastronomia com o teatro”, revela Carlos Paiva, responsável pelo texto, direcção de actores e também aderecista, no final do jantar, depois das palmas e ovações de pé a todo elenco e elementos da produção, além de Fátima Morais, Tâmara Paiva faz assessoria e é responsável pela logística, e Paula Carvalho é a produtora. O trabalho é de grupo, da cozinha ao servir à mesa. “Pode ser um ciclo, quem sabe”, acrescenta Carlos Paiva. “Passem palavra, que é a melhor forma de publicidade”, conclui, antes de as palmas voltarem.

As reservas devem ser feitas até 24 horas antes do dia do espectáculo, que é às quintas-feiras.

A Ceia do Marquês: uma experiência cénica, gastronómica e histórica

Produção: Cenas & Quê... com a colaboração de Don'Adelaide Produções

Palácio dos Aciprestes, Linda-a-Velha

Datas: 24 e 31 de Maio, e 8 de Junho

Reservas: cenaseque@gmail.com

Preço: 35 euros, 30 euros (para grupos de dez ou mais pessoas)

