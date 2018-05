Há algum tempo que os responsáveis pela empresa Amuse Bouche, Ana Músico e Paulo Barata, queriam organizar um festival gastronómico de rua. A ideia de fazê-lo no Alentejo vem de longe e quase estiveram para concretizá-la em 2016, ano em que chegou a ser anunciada a estreia do Alentejo Food & Soul. O evento não chegou a concretizar-se por “falta de verbas da parte do Turismo do Alentejo”. Mas a vontade manteve-se e o conceito também.

Dois anos depois, o novo festival dedicado à gastronomia e aos vinhos da região tem a primeira edição marcada para o fim-de-semana de 2 e 3 de Junho, no Centro Ciência Viva de Estremoz, localizado no antigo Convento das Maltesas. A ideia é que se transforme depois num “festival itinerante”, revela à Fugas a organização, realizando-se uma vez por ano numa localidade alentejana diferente.

Este ano, o evento leva 19 chefs nacionais e três internacionais a Estremoz. Cada um vai criar um prato inspirado nos produtos e na gastronomia do Alentejo e prepará-lo ao longo do dia numa das estações de cozinha de rua. A entrada é livre, mas os pratos têm um preço fixo de 5€ ou 7€ (mais bebidas).

Foto Gonçalo Villaverde/Amuse Bouche

Seis chefs vão marcar presença nos dois dias do festival: no painel internacional, o turco Semi Hakim, o austríaco Matthias Bernwieser e o italiano Francesco Brutto; aos quais se juntam o chef de pastelaria Carlos Fernandes e dois chefs da região, Alberto Muralhas (do restaurante Alecrim, em Estremoz) e Filipe Ramalho (do Basilii, em Monforte).

Alentejo Food & Soul Dias 2 e 3 de Junho

Centro Ciência Viva de Estremoz - Convento das Maltesas

Estremoz

Horário: das 12h às 22h

Preço: entrada livre

alentejofoodandsoul.com

No sábado, vão estar também presentes no festival Alexandre Silva (do lisboeta LOCO, com uma estrela Michelin), Hugo Brito (Boi-Cavalo, Lisboa), Pedro Pena Bastos e os chefs da região Miguel Laffan (L’AND, em Montemor-o-Novo, com uma estrela Michelin), Gonçalo Queiroz (Origens, Évora), Michele Marques (Mercearia Gadanha), Pedro Mendes (Narcissus Fernandesii, restaurante do Alentejo Marmòris Hotel & Spa, Vila Viçosa), Rui Fialho (Restaurante Fialho, Évora) e Luís de Matos (Portalegre).

Foto Gonçalo Villaverde/Amuse Bouche

No domingo, vai ser possível provar os pratos confeccionados por Tiago Bonito (do restaurante Largo do Paço, em Amarante, com uma estrela Michelin), António Galapito (Prado, Lisboa), Maurício Vale (SOI, Lisboa), Leopoldo Garcia Calhau (Café Garrett, Lisboa), e os chefs da região José Baldé (Restaurante Panorâmico, Montemor), Alice Pôla (Cadeia Quinhentista, Estremoz) e António Nobre (M’Ar de Ar, Évora).

Além das bancas de comida de rua, o recinto do festival vai contar com vários produtores regionais de carnes, vinhos, legumes e azeites, assim como alguns artesãos alentejanos.

O Alentejo Food & Soul é produzido pela Amuse Bouche e promovido pela Turismo do Alentejo, com o apoio da Câmara Municipal de Estremoz, da Confraria Gastronómica do Alentejo e da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. É co-financiado pelo Alentejo 2020, FEDER e enquadra-se na Operação “Alentejo Eventos XX - Promoção e Marketing” promovido pela Turismo do Alentejo.

