Uma das espantosas confecções representadas no próximo volume de A Doçaria Portuguesa é a recém-criada renda doce, de Peniche. Aqui temos dois elementos principais: a renda de açúcar, que imita na perfeição a famosa renda de bilros, típica da localidade; e a bolacha, que incorpora o sabor do mar através de macro-algas, num processo inovador criado em conjunto pelo Grupo Calé e investigadores do Instituto Politéctico de Leiria.

PUB

PUB

Se a bolacha por si só já desperta o interesse de qualquer guloso, a delicada renda de bilros feita de açúcar coloca este doce num patamar superior de inovação e beleza. Os olhos também comem e, neste caso, é um festim.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

PUB