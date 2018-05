Jogadores de verde e branco, tão bonitos e solares, numa parede tão feia

A tumultuosa semana do Sporting começou, na terça-feira, com a invasão da Academia de Alcochete por dezenas de adeptos — que agrediram jogadores, técnicos e funcionários do clube — e terminou com a derrota na final da Taça de Portugal, frente ao Desportivo das Aves, no domingo. Mário Lopes, jornalista e crítico do PÚBLICO e autor do livro A Ganhar ou a Perder (Edições Paquiderme, 2016), foi ao Jamor e escreveu uma crónica que termina com esta caderneta urbana de jogadores do Sporting, numa parede de Lisboa, a quilómetros do Estádio Nacional.