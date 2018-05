O Sporting decidiu suspender os benefícios acordados com a Juventude Leonina em resposta à invasão do centro de treinos de Alcochete na semana passada por cerca de 50 hooligans, que agrediram vários elementos do plantel principal e da equipa técnica.

Na sequência de uma semana tumultuosa e da derrota na final da Taça de Portugal, a direcção do Sporting emitiu um comunicado, nesta segunda-feira de manhã, a pedir “a todos os sportinguistas” que apoiem ao equipa profissional de futebol.

"Temos pela frente uma nova época, cuja preparação já está em curso, e que necessita do máximo de união para que seja possível alcançar o sucesso que todos desejamos", lê-se no comunicado.

A direcção do Sporting diz ter comunicado ao líder da Juventude Leonina "a suspensão imediata dos benefícios protocolados". Logo após a invasão da Academia, os dirigentes da Juve Leo demarcaram-se dos acontecimentos de Alcochete, mas fontes policiais garantiram à imprensa desportiva que vários dos 20 detidos pertencem à claque oficial do clube.

À luz dos "gravíssimos acontecimentos" da semana passada, a direcção do clube diz que tem uma audiência marcada com António Costa, para a qual falta apenas determinar a data, "para discutir todos os assuntos relacionados com o combate à violência no desporto".

O Sporting garante ainda o "reforço das medidas de segurança na Academia e no Estádio José Alvalade" e vai reunir com as forças policiais neste sentido.

