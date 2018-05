A reunião dos órgãos sociais do Sporting, que começou nesta segunda-feira às 19h, terminou há poucos minutos com a única certeza de que há um novo encontro agendado para a próxima quinta-feira. Jaime Marta Soares, presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (AG), nada adiantou sobre o teor das conversas.

PUB

"Houve uma reunião de reflexão e de muita serenidade. Apresentámos à direcção aquilo que são os nossos pontos de vista e propostas bem fundamentas baseadas nos interesses do Sporting e tivemos oportunidade de também ouvir aquilo que a direcção tinha para nos dizer", afirmou Marta Soares.

Com o final da época e a relação conturbada entre a direcção e o plantel, depois das agressões registadas na Academia de Alcochete, urge definir cenários para preparar a próxima temporada. Mas o dirigente pede paciência. "Não tomámos qualquer decisão por haver necessidade de reflexão. Agendámos para quinta-feira uma reunião, à mesma hora, para decidir em concreto e com objectividade o que mais importa nos destinos do Sporting. O Sporting é uma instituição que tem de ser respeitada. Não temos de nos precipitar", acrescentou, antes de abandonar o Estádio de Alvalade.

PUB

PUB