Os 23 suspeitos que foram ouvidos no tribunal do Barreiro, na sequência dos incidentes registados na Academia de Alcochete, na passada semana, vão todos ficar em prisão preventiva. Foi esta a medida de coacção determinada pelo juiz, que invocou o perigo de fuga, de continuação da actividade criminosa e de perturbação do inquérito para sustentar a decisão.

Entre a fundamentação utilizada, conta-se também a "natureza dos ilícitos" e o "aumento do número e da gravidade dos crimes e dos comportamentos associados ao fenómeno desportivo". Tudo somado, ao termo de identidade e residência juntou-se a prisão preventiva como medida de coacção, sendo que os 23 detidos serão agora encaminhados para o estabelecimento prisional.

No limite, os suspeitos enfrentam um período máximo de seis meses de prisão preventiva, tendo em conta o tipo de crimes (terrorismo é um deles) de que são acusados. É nessa condição que vão aguardar julgamento, depois das agressões registadas no balneário da academia de Alcochete, que causaram ferimentos em jogadores e equipa técnica do Sporting.

