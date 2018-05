O avançado Alvaro Morata e o defesa Sergi Roberto são os principais ausentes na lista de 23 jogadores anunciada nesta segunda-feira para representar a Espanha no Mundial 2018, no qual se vai estrear frente à selecção portuguesa.

O goleador do Chelsea e o lateral do Barcelona foram as duas maiores surpresas reservadas pelo seleccionador Julen Lopetegui, na conferência de imprensa para a divulgação dos 23 eleitos para a fase final, que também não integra o avançado Vitolo (Atlético de Madrid).

"Foi uma decisão difícil por vários motivos. Foi uma decisão futebolística. Analisámos o que pode oferecer cada jogador e decidimo-nos por esta lista final", explicou Lopetegui acerca da ausência de Morata, observando que os avançados escolhidos lhe dão mais garantias.

Apesar de ter deixado Morata de fora dos últimos jogos particulares, o antigo treinador do FC Porto deixou sempre em aberto a possibilidade de convocar o jogador do Chelsea para o Campeonato do Mundo, mas acabou por optar pelos pontas-de-lança Diego Costa, Iago Aspas e Rodrigo.

Outra novidade no lote de 23 escolhidos foi Nacho Monreal, jogador do Arsenal e um dos oito defesas escolhidos pelo seleccionador espanhol, que deixou de fora Sergi Roberto, em nome do "equilíbrio" da equipa que vai disputar a fase final do torneio, na Rússia.

A Espanha, que ainda não perdeu sob o comando técnico de Lopetegui, vai procurar melhorar o desempenho do Mundial 2014, no qual não passou da fase de grupos, e reeditar o êxito alcançado quatro anos antes, na África do Sul, onde conquistou o único título mundial do seu palmarés.

A selecção espanhola integra o Grupo B do Mundial 2018, estreando-se frente a Portugal, em Sochi, a 15 de Junho, e defrontando depois o Irão, treinado por Carlos Queiroz, em Kazan, a 20, e Marrocos, em Kalingrado, a 25.

