Depois dos homens, é a vez de as senhoras subirem ao relvado do Estádio Nacional e levantarem o troféu da prova-rainha do futebol português. Como forma de garantir o máximo de espectadores no Jamor, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu não colocar um preço nos bilhetes, distribuindo-os de forma gratuita junto do Sporting e do Sp. Braga.

Os adeptos que queiram assistir à final apenas têm de se dirigir às bilheteiras dos dois clubes e requisitar os ingressos pretendidos. Na final de 2017, 12.213 espectadores deslocaram-se ao Jamor, batendo o recorde de assistências na final da Taça de Portugal feminina. A RTP, à semelhança do jogo do ano passado, irá transmitir em directo a final feminina que se realiza no próximo domingo, dia 27 de Maio, às 17h15.

Naquela que será uma reedição da final do ano passado, o actual detentor do troféu e bicampeão nacional, Sporting, procurará levantar o troféu pela segunda vez consecutiva. As minhotas, por seu lado, procuram vingar-se da derrota de 2017 por 2-1, após prolongamento. As jogadoras do emblema minhoto ambicionam conquistar o troféu pela primeira vez na sua história.

Devido à grande distância e como forma de incentivar os adeptos arsenalistas a marcarem presença no Jamor, além de bilhetes gratuitos o Sporting de Braga disponibiliza também viagens de autocarro a custo zero para sócios e não sócios.

No caminho até ao derradeiro encontro da competição, as “guerreiras” eliminaram o Boavista e, na meia-final, golearam o CA Ouriense nas duas mãos da eliminatória, obtendo um parcial de dez bolas a zero. Laura Luís é a melhor marcadora das minhotas na competição com oito tentos, fazendo o gosto ao pé nos cinco jogos disputados pelas arsenalistas até à grande final. Das duas equipas, o Sp. Braga tem a melhor defesa, com apenas um golo sofrido na competição contra quatro da defensiva “leonina”.

No lado do Sporting, as maiores dificuldades foram sentidas contra o Clube Futebol Benfica, na 5.ª eliminatória da competição, com as “leoas” a arrancarem uma vitória pela margem mínima (2-1). Nos restantes jogos, o Sporting fez o seu caminho com relativa facilidade, registando uma vitória por 18-1 contra o FC Parada. Diana Silva é a melhor marcadora da competição, com dez golos marcados em cinco jogos.

No domingo, "leoas" e arsenalistas irão disputar o tão cobiçado troféu. Espera-se que o fair-play seja rei, naquela que é a prova-rainha do futebol nacional.

Texto editado por Nuno Sousa

