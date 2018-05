Depois de três dias ao mais alto nível, em que foi um dos terceiros na fase de stroke play aos 36 buracos e depois bateu três jogadores no match play no sábado para chegar aos quartos-de-final, Filipe Lima teve um domingo em que não conseguiu ir além do oitavo lugar final no Andalucia – Costa del Sol Match Play 9, prova do Challenge Tour dotada com 200 mil euros em prémios que decorre no Valle Romano Golf Club, em Estepona, Málaga.

Nos quartos-de-final, sempre em partidas de 9 buracos, foi batido por 3/2 pelo escocês Liam Johnston, que haveria de ganhar o torneio derrotando o compatriota Graham Forrest por 1 up. Depois, no lote de encontros para definir os classificados entre o 5.º e o 8.º lugares, perdeu Jerôme Landa Casanova por 1 up e com o espanhol Manuel Quiros por 3/1.

PUB

Não deixou de ser um excelente, entre 156 participantes nesta prova que seguiu ao Open de Portugal no Morgado Golfe Resort, e no qual o português partilhou o segundo lugar com o francês Anton Rozner. A sua prestação em Málaga valeu um prémio de 5.270 euros e a subida de 16.º para 14.º na Road to Ras Al Khaimah, a ordem de mérito do circuito, com um total de 24,620 pontos. O líder desta tabela é o italiano Lorenzo Gagli, com 102.233 pontos. Os 15 primeiros no final da época são promovidos ao European Tour.

Veja mais em www.golftattoo.com

PUB

PUB