O Desportivo das Aves não requereu dentro do prazo o licenciamento para participar nas competições da UEFA na próxima época, colocando assim em risco o direito a disputar a Liga Europa 2018/19. A vitória no domingo, diante do Sporting, na final da Taça de Portugal, era o passaporte da equipa das Aves para entrar directamente na fase de grupos daquela prova europeia, mas o pedido de licenciamento foi feito fora do prazo, junto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o que significará a exclusão da equipa.

A notícia da falta de licenciamento do vencedor da Taça de Portugal foi avançada nesta segunda-feira de manhã pela Rádio Renascença e entretanto confirmada pelo PÚBLICO.

Este é um processo de âmbito nacional, cujos trâmites são assegurados por um órgão ligado à FPF, o OGL (Orgão de Gestão Licenciamento), a quem incumbe tratar das candidaturas. Só depois disso é que a questão passa para a esfera da UEFA e, talvez por isso, o site do organismo que rege o futebol europeu não reflicta ainda qualquer impedimento legal de o Desp. Aves participar na Liga Europa da próxima época. No site da UEFA, nesta segunda-feira de manhã, a equipa que venceu a final do Jamor continua a constar na lista dos "apurados automaticamente" para a fase de grupos, como representante português.

Porém, todos os clubes que tenham em vista uma participação europeia têm de requerer o referido licenciamento até Dezembro do ano anterior à época a licenciar, junto do OGL – Órgão de Gestão de Licenciamento. O Desp. Aves não cumpriu essa formalidade, confirmou o PÚBLICO, que tentou ouvir nesta manhã o presidente do clube de Santo Tirso, mas até ao momento sem sucesso.

Neste cenário, o Sporting – finalista derrotado na Taça e terceiro classificado da I Liga – passará a ter acesso directo à fase de grupos da Liga Europa. E o Rio Ave, quinto classificado do campeonato, juntar-se-á ao Sp. Braga nas pré-eliminatórias da Liga Europa.

