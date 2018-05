O presidente demissionário da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, Jaime Marta Soares, entrou há poucos minutos no Estádio de Alvalade para a reunião dos órgãos sociais do clube, que contará com a presença dos membros do Conselho Directivo. Bruno de Carvalho, presidente do clube, também foi convocado.

Depois de confirmar que informou, por mail, Bruno de Carvalho acerca do encontro, Marta Soares disse estar interessado em ouvir o que tem a dizer o líder do Sporting e que espera que, da reunião, saia "tudo o que de melhor importa para o futuro" do clube. "Vamos falar com serenidade, porque o Sporting é mais importante que qualquer um de nós", acrescentou.

