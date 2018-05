Jorge Sampaoli, seleccionador da Argentina, divulgou nesta segunda-feira a lista definitiva de convocados para o Mundial 2018, que terá lugar na Rússia, e entre os eleitos estão dois jogadores que alinham na Liga portuguesa.

O extremo Eduardo Salvio, do Benfica, e o extremo/lateral Marcos Acuña, do Sporting, foram escolhidos pelo técnico para integrar a comitiva argentina, que tentará melhorar a prestação alcançada nos último torneios. O primeiro conta actualmente com seis internacionalizações, enquanto o segundo já representou por oito vezes a selecção A.

"Para nós é claro que estes jogadores são os que estão mais próximos da ideia de jogo que temos vindo a trabalhar", assinalou Sampaoli. "O que procuramos neste período é apostar na nossa cultura de jogo. Vamos ter de estar bem preparados, porque a minha ideia é ter uma Argentina que jogue e que aproveite as características destes jogadores".

Aqui fica a lista completa do elenco sul-americano, que terá em Lionel Messi e em Paulo Dybala os elementos mais sonantes, depois de uma época de títulos ao serviço de Barcelona e Juventus, respectivamente. Fora da equação ficou outros dos elementos em destaque na Série A, o avançado Mauro Icardi, que fez 29 golos pelo Inter Milão nesta época.

¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo ???? #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt — Selección Argentina (@Argentina) 21 de maio de 2018

