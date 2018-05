Mentiras há muitas, as misericordiosas, as consentidas, as maldosas, as políticas ou aquelas que pregamos a nós-próprios. Condenamos a mentira, mas todos as produzimos de vez em quando, ao mesmo tempo que quem diz a verdade a toda a hora, seja lá o que isso for, é percebido, no mínimo, como indelicado. É mentira?

PUB

Este é o 18º Catinga, programa semanal, de Nástio Mosquito e Vítor Belanciano, onde público e privado, sociedade e política, arte e vida, zanga e alegria fazem parte da mesma realidade que é possível tentar apreender por inteiro, pensando nela em voz alta. Catinga é isso. Uma hipótese de transfigurar a realidade através das conversas.

Subscreva o programa Catinga no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.

PUB

Créditos:

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Jingle – Apache

Foto

Fotografia – Tiago Maya (www.tiagomaya.com)

PUB