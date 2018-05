As atenções da indústria da música estiveram centradas, este domingo, em Las Vegas, no MGM Grand Garden Arena, onde decorreu a cerimónia de entrega de prémios dos Billboard Music Awards de 2018. Coube à cantora Kelly Clarkson a tarefa de ser a anfitriã do evento, que deu a Ed Sheeren e Kendrick Lamar as duas grandes vitória da noite (cada um com seis prémios).

Quem também não ficou muito atrás foi Taylor Swift, com cinco nomeações e duas vitórias. A cantora, que nos últimos meses raramente tem aparecido em público, decidiu marcar presença, virando pescoços na passadeira vermelha, com um vestido longo Atelier Versace, com uma racha profunda. De resto, estiveram ainda presentes estrelas como Kesha, Christina Aguilera, Dua Lipa, Janet Jackson e Camila Cabello.

Na fotogaleria, em cima, mostramos-lhe alguns dos melhores visuais da noite.

