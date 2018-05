Alexi Lubomiski foi o fotógrafo oficial escolhido por Harry e Meghan – os duques de Sussex, desde sábado – para transformar em fotografias o casamento do casal. E tal como aconteceu com as imagens oficiais do noivado, captadas pelo mesmo profissional, os noivos voltam a sentar-se numa escadaria.

Em Dezembro, o Palácio de Kensington publicou três fotografias de Lubomirski, onde se via Harry e Meghan sentados nas escadarias da Casa de Frogmore, em Windsor – onde neste sábado decorreu a segunda recepção só para familiares e amigos mais chegados e patrocinada pelo pai do noivo. Nas imagens, Meghan usa um vestido da marca britânica Ralph & Russo enquanto Harry enverga um fato azul.

PUB

PUB

Agora o casal volta a sentar-se nuns degraus, mas com os trajes usados na cerimónia – Harry de uniforme e Meghan com o vestido Givenchy, mas sem o seu véu que representa uma homenagem a todos os países da Commonwealth.

O Palácio de Kensington publicou mais duas fotografias do casamento. Uma mais formal, com os noivos de pé e a família toda. A avó e o avô do noivo, ou seja, a rainha Isabel II e o duque de Edimburgo; os pais dos noivos – tal como muitas famílias modernas, também nesta há um pai, Carlos; uma madrasta, Camilla; a mãe da noiva, Doria Ragland; e um pai ausente, Thomas Markle que obviamente não ficará para a posterioridade –; o irmão e a cunhada, William e Kate; a sua descendência, George e Charlotte; e os restantes meninos das alianças.

Na outra fotografia, mais informal com Harry sentado e Meghan no chão, os noivos estão com todos os meninos, os pajens e as damas de honor, que os acompanharam neste dia tão especial. As fotografias foram feitas no castelo de Windsor, depois do cortejo de carruagem, onde os noivos foram aclamados por milhares de pessoas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As comparações com as fotografias feitas pelo peruano Mario Testino, em 2011, pelo casamento de William e Kate não se fizeram esperar. Mais uma vez, as de William e Kate são muito mais de estado do que as Harry e Meghan. Nas do irmão mais velho, o segundo na linha de sucessão ao trono, o vermelho e o dourado, cores do poder, dominam, em fotografias captadas numa sala mais imponente e com a família toda de pé (crianças incluídas), à excepção de Isabel II e Filipe.

Foto Mario Testino

PUB