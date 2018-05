Hugh Grant vai casar-se com a namorada de há seis anos, Anna Eberstein, de acordo com um anúncio do registo civil de Kensington e Chelsea, noticiado pelo The Sun. A cerimónia estará marcada para o final deste mês.

PUB

O actor britânico de 57 anos e a produtora de televisão sueca de 39 vivem juntos em Londres, na zona de Kensington, com os três filhos. Grant é ainda pai de duas outras crianças (Tabitha e Felix) com a ex-namorada, Tinglan Hong.

Depois de uma carreira marcada pelos papéis em comédias românticas – como O Diário de Bridget Jones, Quatro Casamentos e um Funeral, O Amor Acontece e Notting Hill –, este será o primeiro casamento de Hugh Grant.

PUB

Uma das suas relações mais famosas foi a que teve com a actriz britânica Elizabeth Hurley, durante a década de 1990. Estiveram juntos durante 13 anos, mas acabaram por se separar, cinco anos depois do famoso escândalo em que Grant foi preso por recorrer aos serviços de uma prostituta, em Los Angeles. Grant namorou ainda durante três anos com a socialite Jemima Khan.

"Ele é um pai encantador. Mesmo, mesmo querido. Ter estes filhos transformou-o de uma pessoa muito deprimida para uma pessoa ligeiramente deprimida. Melhorou-o", disse Elizabeth Hurley recentemente sobre Grant, numa entrevista para o programa Watch What Happens Live with Andy Cohen. Os dois mantêm uma amizade próxima, sendo que Grant é padrinho do filho de 16 anos da actriz.

PUB