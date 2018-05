O Vaticano anunciou neste domingo a criação de novos 14 cardeais, entre eles D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima. O consistório, em que serão formalizados os novos cardeais da Igreja Católica, realiza-se a 29 de Junho, em Roma.

PUB

António Marto é o bispo de Leiria-Fátima desde 2006. Nessas funções, recebeu no Santuário de Fátima os dois últimos Papas: Bento XVI, em 2010, e Francisco, no ano passado, por ocasião do centenário das aparições.

Em comunicado, o Santuário de Fátima anuncia a novidade como “um momento de grande importância e jubilo” e vê-a como “uma deferência para com Fátima".

PUB

António Marto é também vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa desde Abril de 2014. Antes de ser nomeado bispo de Leiria-Fátima, foi bispo auxiliar de Braga, entre 2001 e 2004, e bispo de Viseu, nos dois anos seguintes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Marto, que completou 71 anos no início deste mês, nasceu em Tronco, aldeia do concelho de Chaves, e estudou nos Seminários de Vila Real e do Porto, antes de ser ordenado padre em Roma no ano de 1971. Permaneceu em Roma até 1977, onde estudou Teologia Sistemática na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Ali fez o seu doutoramento, com a tese: Esperança cristã e futuro do homem. Doutrina escatológica do Concílio Vaticano II.

A partir de então, e até ao ano 2000, altura em que foi nomeado bispo, António Marto trabalhou na formação de candidatos ao sacerdócio no Seminário Maior do Porto e foi docente de diversas áreas da teologia no Instituto de Ciências Humanas e Teológicas, no Centro de Cultura Católica, na Faculdade de Teologia e na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, sempre na cidade do Porto.

D. António Marto junta-se assim a D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de Castro e D. Manuel Clemente no Colégio Cardinalício. Torna-se o quinto cardeal português do século XXI e o segundo a ser designado desde o início do pontificado do Papa Francisco.

PUB