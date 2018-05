José Sócrates esperou que a sala do restaurante estivesse mais composta, almoçou e depois, durante 45 minutos, disparou em todas as direcções: contra o Ministério Público, que tem a “agenda da direita”, e contra os que sabem factos e não vêm a público defender figuras do seu governo, como Manuel Pinho. Um tiro dirigido ao primeiro-ministro.

Sócrates realçou a entrevista do ex-ministro Manuel Pinho este fim-de-semana ao Expresso para lembrar que os dois foram apresentados por António Costa, à saída de um jogo de futebol do Euro 2004. “Eu não estava no camarote do BES”, afirmou Sócrates, dizendo que esclarece o semanário que os colocou aos três no mesmo camarote. “Não, não estava. Porque não conhecia ninguém do BES e assisti a todos os jogos do Euro 2004 com amigos”, afirmou, com o microfone na mão, depois de ter dito que havia “pessoas que sabiam que não era assim e não tiveram a decência de dizer que era mentira”, numa referência implícita ao actual primeiro-ministro. José Sócrates acusou o Expresso de “manipulação” ao ter “insinuado” que estavam os três no mesmo camarote.

Sócrates falava perante uma assistência quase sem notáveis socialistas. No restaurante em Lisboa, num almoço de apoio ao ex-primeiro-ministro, só estiveram o ex-ministro Mário Lino, o ex-secretário de Estado Paulo Campos e António Campos, histórico do PS.

Foi precisamente pela desfiliação do PS que José Sócrates começou, fazendo avisos. A desfiliação foi “um acto doloroso” por “razões que vocês conhecem” e que não quis explorar. “Saí do PS mas continuo socialista”, proclamou, assegurando que não lhe passou pela cabeça “magoar o PS” nem “atacar” o partido. Mas jurou defender-se a si próprio e às “políticas do PS” que liderou. Esse foi, aliás, como assumiu o propósito do almoço.

O ex-primeiro-ministro começou por juntar a “agenda política da direita” com a do Ministério Público e justificar assim uma série de processos: desde a investigação ao uso de cartões de crédito no seu governo, às Parcerias Público-Privadas e à Parque Escolar. E até ironizou com as “maroscas”: “Esqueceram-se de alguns porque não foram às energias renováveis, ao Programa Novas Oportunidades, ao complemento solidário para idosos”.

Sócrates fez a defesa das PPP no seu executivo, recorrendo a indicadores económicos, para concluir que não foram despesistas. E aproveitou para se defender da acusação de viver à custa de um empresário: “Não aceitei dinheiro de um construtor que tinha negócios com o Estado, aceitei ser ajudado por um amigo de há 40 anos.”

