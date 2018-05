O primeiro-ministro António Costa efectua esta segunda-feira uma curta visita à Madeira para participar no Dia do Empresário, a convite da ACIF, a principal associação empresarial do arquipélago.

A deslocação ao Funchal serve também para um encontro com o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque. A reunião, que motivou polémica na Madeira por São Bento ter proposto o Palácio de São Lourenço, onde residiam os antigos governadores do arquipélago indicados por Salazar, para o encontro de trabalho, vai decorrer na Quinta Vigia.

Em cima da mesa estarão vários dossiers pendentes entre Lisboa e Funchal, como a revisão do subsídio de mobilidade, a redução dos juros da dívida e o calendário de financiamento do novo hospital.

