Justiça e boa imagem

O novelo de informações que o PÚBLICO airosamente tem feito chegar aos seus leitores, revela claramente como a justiça em Portugal, é bem diferente para os cidadãos, tudo apontando para que o estrato social pese nas decisões judiciais.

Longe de nós emitir qualquer juízo em praça pública como esta, mas inquieta verificarmos que afinal há julgamentos de portas cerradas, tão só e apenas por eventuais danos da boa imagem do arguido. E se houver condenação, conhece-la-emos? Ou será que a referida boa imagem é já por si, um factor a ter em conta na decisão final?!

José Lemos, Penafiel

Carta aberta à RTP

Venho, em nome da saúde mental de muitos portugueses, pedir que a RTP decida fazer um boicote absoluto a todas as notícias sobre actividades de criminosos e de suspeitos de o serem. Estou certo que, devidamente anunciada e cumprida, isso levaria a que a maioria dos telespectadores abandonasse as estações da concorrência e geraria ganhos publicitários substanciais à televisão pública. Numa versão mais suave, esse boicote poderia ter apenas como excepção a leitura de curtos apontamentos noticiosos sem imagens. Por favor!

João de Braga Filho, Braga

Exagero

Chega, o jornalismo não é isto, a informação não pode ser isto. Abrir telejornais da estação pública com noticias sobre "desporto" ou casos de ataques a jogadores como se fosse o fim do mundo, ou o mais importante da nossa vida colectiva. Alimentar o ego de dirigentes desportivos como se fossem alguém importante no país, apenas o serão, talvez, para os sócios do seu clube. Chega, eu pago a estação pública, não quero ver esta direcção editorial seguir caninamente o lixo que são as outras televisões e jornais privados. Chega de programas de comentadores "desportivos" na RTP.

No PÚBLICO, jornal que respeito, deixem as noticias sobre estes assuntos para as páginas finais e com a conta peso e medida que eles na verdade tem no colectivo da sociedade. De outra maneira alimentam a paranóia que se vive hoje em dia.

Heitor Ribeiro, Queluz

Incendiários podem derrubar governo!

As surpreendentes declarações presidenciais deixaram o alerta, caso o “inferno” volte a repetir-se, ou seja, se uma terceira calamidade pública se abater sobre o país, como aconteceu com as duas tragédias dos incêndios no ano passado, que deixaram um impressionante rasto de morte e destruição em várias regiões do país. Não só o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa não se candidatará a um segundo mandato, como poderá deixar cair o Governo de António Costa.

Uma ilação que só poderia deixar este país ainda mais à mercê de quem, ciclicamente faz do drama dos fogos autêntico terrorismo e arremesso político, fragilizando o sempre difícil combate aos factores que só por si, vinham pondo cada vez mais em risco vidas, comunidades do interior, isoladas pela pressão dos lobbys do eucalipto, que em alguns cenários podem representar autenticas bombas incendiárias e que agora podem também ter como consequência o derrube do actual Governo como deseja a direita naturalmente.

José Lopes, Ovar

